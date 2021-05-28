Во Львове хулиганы разгромили остановку

Во Львове на улице Богдана Хмельницкого трое мужчин в возрасте 18, 19 и 20 лет, разгромили остановку общественного транспорта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел ночью 27 мая. Там трое парней возле заправки разбили стеклянную остановку общественного транспорта. Полиция разыскала мужчин, когда те пили пиво у заправки в селе Малехов, что под Львовом. Их задержали и доставили во Львовское районное управление полиции.

На нарушителей уже составили постановление о распитии пива и появление в общественных местах в пьяном виде.

Напомним, недавно во Львове мужчина разбил супермаркет и пять автомобилей.