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28 мая 2021, 15:59 811

Во Львове хулиганы разгромили остановку

28 мая 2021, 15:59 811
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Во Львове на улице Богдана Хмельницкого трое мужчин в возрасте 18, 19 и 20 лет, разгромили остановку общественного транспорта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел ночью 27 мая. Там трое парней возле заправки разбили стеклянную остановку общественного транспорта. Полиция разыскала мужчин, когда те пили пиво у заправки в селе Малехов, что под Львовом. Их задержали и доставили во Львовское районное управление полиции.

Возможно, это изображение (на открытом воздухе)

На нарушителей уже составили постановление о распитии пива и появление в общественных местах в пьяном виде.

Напомним, недавно во Львове мужчина разбил супермаркет и пять автомобилей.

Украина криминал Львов полиция хулиганство

 
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