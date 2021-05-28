В Киеве 29 мая заработает большой центр COVID-вакцинации

В Киеве 29 мая запустят большой центр вакцинации от COVID-19 на базе Международного выставочного центра (МВЦ)

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

"Завтра, 29 мая, на базе Международного Выставочного Центра начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19", - сообщил он.

Кличко добавил, что в центре вакцинации, в выходные дни, прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дия".

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 29 мая на стадионе "Арена Львов” откроют первый в Украине центр вакцинации населения. Там смогут вакцинироваться от COVID-19 жители Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дия”.