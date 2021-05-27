В Одессе 30 мая начнет работу Центр массовой вакцинации

Фото: из открытых источников

В Одессе откроют первый в области Центр массовой вакцинации от COVID-19, он начнет работать уже 30 мая

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря областного Центра общественного здоровья Анну Лесникову, передает RegioNews.

По ее словам, центр откроют на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия", что на Фонтанской дороге, 23-а.

Там будут делать прививки вакциной Coronavac людям в возрасте от 60 лет, которые зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении "Дія".

Вакцинацию будет проводить мобильная бригада Центра первичной медико-санитарной помощи №3. Работать будут много врачей с возможностью провакцинировать 250-300 человек ", - рассказала Лесникова.

Она отметила, что Центр будет работать с 9:00 до 17:00.

Напомним, ранее сообщалось, что на стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр массовой вакцинации.