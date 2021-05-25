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25 мая 2021, 21:54 38

На стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр массовой вакцинации

25 мая 2021, 21:54 38
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Фото: из открытых источников
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Во Львове планируют создать центр массовой вакцинации населения, его могут открыть на стадионе "Арена Львов"

Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий по итогам совещания с главой Минздрава Виктором Ляшко, передает RegioNews.

Сейчас речь шла о том, чтобы создать такой центр на стадионе "Арена Львов" - этот объект наиболее соответствует требованиям Минздрава для обустройства такого центра", - рассказал Козицкий.

По его совам, для создания центра нужно урегулировать ряд организационных вопросов, в частности, обеспечить его кадрами, холодильным оборудованием, компьютерной техникой, интернетом и охраной.

Козицкий добавил, что стадион расположен за пределами города, что может осложнить проезд людей.

Поэтому областные власти не исключают возможности размещения центра на базе других помещений, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд населения с окраин Львова и районов области.

Напомним, в Моршине, где провакцинировали 64% населения, уже несколько дней не фиксируют новых случаев Covid-19.

Львов стадион вакцина вакцинация ОГА заявление коронавирус

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