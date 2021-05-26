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26 мая 2021, 21:18 5

Псевдочиновник из так называемой "ДНР" заставлял жителей временно оккупированных территорий получать "паспорта ДНР"

26 мая 2021, 21:18 5
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Фото из открытых источников
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Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении т. н. "начальнику отдела миграционной службы Горловского ГУ МВД ДНР" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение законов и обычаев войны

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры, передает RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2014 года 47-летний злоумышленник организует деятельность подчиненного ему так называемого отдела Миграционной службы Горловского ГУ МВД ДНР. В частности, относительно внедрения механизма обязательного получения жителями временно оккупированных территорий Донецкой области "паспортов гражданина ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получать указанный документ вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры.

В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат, - отмечают правоохранители.

Они добавляют, что, по данным правозащитных организаций, на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области уже выдано более 700 тысяч псевдопаспортов.

Как сообщалось, СБУ взялась за бывшего "заместителя министра информации ДНР”. Ему объявили подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Раньше СБУ задержала эксчиновницу "ЛНР" на Луганщине. Ей готовится сообщение о подозрении.

ДНР паспорт Чиновник СБУ подозрение прокуратура

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