Николаевскому депутату, который устроил стрельбу в поле, вручили подозрение

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В Николаевской области депутату районного совета сообщили о подозрении за стрельбу в поле, во время которой были ранены двое человек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, передает RegioNews.

Вручено письменное уведомление о подозрении депутату Баштанского районного совета по фактам покушения на убийство, ношение и хранение оружия без соответствующего разрешения и незаконной переработки огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос об избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 мая в поле близи села Новоингулка Николаевской области между двумя группами граждан произошел вооруженный конфликт. Тогда ранения получили двое мужчин с обеих сторон конфликта.