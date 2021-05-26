В Черкассах военнослужащий Нацгвардии торговал огнестрельным оружием
Во время спецоперации в Черкассах Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Нацгвардии, который пытался сбыть переделанные для стрельбы травматическими патронами стартовые пистолеты
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительной версии следствия, переделку в боевое состояние стартовых пистолетов организовал начальник вооружения одной из частей. "Мастерскую" он обустроил в подсобном помещении по месту жительства.
По оперативной информации, клиентов злоумышленник подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.
Правоохранители задержали офицера Нацгвардии вблизи одного из торгово-развлекательных заведений в центре Черкасс во время попытки сбыта 3-х пистолетов и комплекта патронов к ним.
Во время проведения обысков в помещениях, мастерской и автомобиле подозреваемого изъято:
4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;
почти 200 боевых патронов различного калибра;
специальное оборудование для переделки пистолетов в огнестрельные, - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Как сообщалось, СБУ обнаружила в районе ООС схрон оккупантов с боеприпасами. Схрон с военными средствами поражения обнаружен в Луганской области.