В Черкассах военнослужащий Нацгвардии торговал огнестрельным оружием

Фото СБУ

Во время спецоперации в Черкассах Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Нацгвардии, который пытался сбыть переделанные для стрельбы травматическими патронами стартовые пистолеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, переделку в боевое состояние стартовых пистолетов организовал начальник вооружения одной из частей. "Мастерскую" он обустроил в подсобном помещении по месту жительства.

По оперативной информации, клиентов злоумышленник подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Правоохранители задержали офицера Нацгвардии вблизи одного из торгово-развлекательных заведений в центре Черкасс во время попытки сбыта 3-х пистолетов и комплекта патронов к ним.

Во время проведения обысков в помещениях, мастерской и автомобиле подозреваемого изъято: 4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним; почти 200 боевых патронов различного калибра; специальное оборудование для переделки пистолетов в огнестрельные, - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось, СБУ обнаружила в районе ООС схрон оккупантов с боеприпасами. Схрон с военными средствами поражения обнаружен в Луганской области.