СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР" на Луганщине

Ей готовится сообщение о подозрении

Ей готовится сообщение о подозрении

Фото: СБУ

В Луганской области СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР", руководительницу так называемого "управления культуры, молодежи и спорта" г. Довжанск, которое временно оккупировано террористами. "Чиновница" с 2015 года находится в розыске.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины.

Она выехала из оккупированной Луганщины в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ - через пункт пропуска "Меловое". Колаборант въезжала в Украину для смены фамилии и имела целью постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории", - сообщили оперативники.

Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась на должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года "чиновница" находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.