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26 травня 2021, 21:18 5

Псевдочиновник з так званої "ДНР" змушував мешканців тимчасово окупованих територій отримувати "паспорти ДНР"

26 травня 2021, 21:18 5
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Фото з відкритих джерел
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Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру т.зв. "начальнику відділу Міграційної служби Горлівського ГУ МВС ДНР" у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення законів і звичаїв війни

Про це повідомляє пресслужба Донецької облпрокуратури, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2014 року 47-річний зловмисник організовує діяльність підлеглого йому так званого відділу Міграційної служби Горлівського ГУ МВС ДНР. Зокрема, щодо впровадження механізму обов'язкового отримання жителями тимчасово окупованих територій Донецької області "паспортів громадянина ДНР", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що отримувати зазначений документ змушені особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери.

У разі відмови, їм загрожує звільнення з роботи і позбавлення можливості оформлення пенсійних виплат, - наголошують правоохоронці.

Вони додають, що, за даними правозахисних організацій, на непідконтрольній українській владі території Донецької області вже видано понад 700 тисяч псевдопаспортів.

Як повідомлялося, СБУ взялася за колишнього "заступника міністра інформації ДНР”. Йому оголосили підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

Раніше СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР" на Луганщині. Їй готується повідомлення про підозру.

ДНР паспорт Чиновник СБУ підозра прокуратура

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