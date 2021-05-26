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26 мая 2021, 18:15 12

В Минздраве назвали количество зафиксированных осложнений от COVID-вакцинации

26 мая 2021, 18:15 12
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Фото: из открытых источников
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В период с 24 февраля, когда в Украине стартовала вакцинация от коронавируса, было зафиксировано 1436 неблагоприятных событий в результате получения прививок

Об этом сообщает Государственный экспертный центр Минздрава Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что эта цифра составляет менее 1% от всего количества вакцинаций.

После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436. Процент возникновения неблагоприятных событий - менее 1%. А именно: 0,22% после вакцины Covishield; 0,049% после вакцины CoronaVac; 0,034% после вакцины Comirnaty; 0,083% после вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Количество неблагоприятных событий после вакцинации Covishield по состоянию на 24 мая составило 1095, CoronaVac - 42, Comirnaty - 14, AstraZeneca - 285.

Так, среди проявлений неблагоприятных событий после вакцинации Covishield зафиксированы общие расстройства и расстройства в месте введения, такие как повышение температуры, утомляемость, общая слабость, гриппоподобное состояние и т.д. - 65,7% (после вакцинации AstraZeneca - 61,11%).

Кроме того, зафиксированы нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата - 10,58% (после вакцинации AstraZeneca - 11,58%), неврологические расстройства, такие как головная боль, сонливость или бессонница, головокружение, тремор верхних конечностей и т.д. - 11,46% (после вакцинации AstraZeneca - 11,46%), желудочно-кишечные расстройства -3,26% (после вакцинации AstraZeneca - 4,97%).

Напомним, 18 мая Украина получила новую партию COVID-вакцины от Pfizer, она насчитывает 120 тысяч доз.

Также сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Также сообщалось, что в Украине хотят открыть центры COVID-вакцинации в спортцентрах и школах.

коронавирус вакцина Минздрав вакцинация заболеваемость

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