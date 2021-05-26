На Буковине закрывают ковид-отделения: нет пациентов

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Фото из открытых источников
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Из-за уменьшения количества больных коронавирусом в Черновицкой области отделения, которые были перепрофилированы, возвращаются к плановому лечению

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, передает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Как рассказал Олег Черный, в области действительно сворачивают дополнительные койко-места. Больных стало меньше, не так много людей нуждаются в госпитализации.

Сейчас загруженность госпитальных баз Черновицкой области составляет 24,2%. С 1736 развернутых коек заняты – 420. Если сравнивать с пиком заболеваемости, тогда у нас госпитальные базы были загружены на 88-90%. К счастью, ситуация улучшилась. Отделения, которые были перепрофилированы под лечение больных коронавирусом, снова начинают работать в плановом режиме, - рассказал Олег Черный.

В частности, пульмонологическое отделение Черновицкой областной клинической больницы, которое до недавнего времени принимало исключительно больных коронавирусом, теперь снова лечит болезни бронхов и легких.

Как сообщалось, Правительство хочет ослабить в Украине карантинные ограничения: что позволят. Кабинет Министров намерен ослабить карантинные ограничения в Украине, в частности, упростить проведение массовых культурных мероприятий.

Также стало известно, что Одесская область соответствует "зеленой" зоне карантина. В Украине по состоянию на 26 мая Одесская область частично соответствует "зеленой" зоне карантина. В области снизился коэффициент выявления случаев COVID-инфицирования.

коронавирус Буковина COVID-19 больницы ОГА заболеваемость

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