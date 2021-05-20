В Украине хотят открыть центры COVID-вакцинации в спортцентрах и школах
Министерство здравоохранения хочет разместить центры вакцинации против коронавируса на нескольких площадках, в частности, в спортивных центрах, крупных больницах и школах
Об этом сообщил новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews со ссылкой на УП.
"В ближайшее время мы планируем подготовить и открывать центры вакцинации. Эти центры будут базироваться на нескольких возможных площадках, например, спортивных центрах, крупных больницах, школах и тому подобное", – рассказал Ляшко.
Глава Минздрава также добавил, что, кроме новых пунктов вакцинаций, есть резерв рутинных.
Напомним, ранее Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.
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