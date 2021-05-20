В Украине хотят открыть центры COVID-вакцинации в спортцентрах и школах

За два года его президентства обычной практикой стало глобальное нивелирование всех обещаний главы государства - они громко рождаются, но тихо и очень быстро умирают

Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского

18 мая 2021

Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск

Знаковый не только для Донбасса, а и для всей страны город уже полгода живет без бюджета, действующего большинства в горсовете и его секретаря