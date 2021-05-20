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20 мая 2021, 13:49 7

В Украине хотят открыть центры COVID-вакцинации в спортцентрах и школах

20 мая 2021, 13:49 7
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Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения хочет разместить центры вакцинации против коронавируса на нескольких площадках, в частности, в спортивных центрах, крупных больницах и школах

Об этом сообщил новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews со ссылкой на УП.

"В ближайшее время мы планируем подготовить и открывать центры вакцинации. Эти центры будут базироваться на нескольких возможных площадках, например, спортивных центрах, крупных больницах, школах и тому подобное", – рассказал Ляшко.

Глава Минздрава также добавил, что, кроме новых пунктов вакцинаций, есть резерв рутинных.

Напомним, ранее Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.

коронавирус Украина вакцина Минздрав Виктор Ляшко

 
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