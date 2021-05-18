Украина получила новую партию COVID-вакцины от Pfizer

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Очередная партия вакцины против коронавируса производства Pfizer/BioNTech прибыла в Украину, она насчитывает 120 тысяч доз

Как передает RegioNews, об этом сообщает Depo.ua.

В целом до 24 мая в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX должны поставить 476 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. Сегодня же прибыла первая часть этой партии - 120 тысяч доз", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, поставка вакцины от Pfizer будет происходить постепенно - четырьмя партиями. Сегодня же в Украину прибыло 120 тысяч доз этой вакцины, которую поставят на Национальный склад, после чего развезут в регионы.

Последней поступит раствор для вакцины. Поэтому начать вакцинировать препаратом смогут только после получения последней партии - примерно с 24 мая", - отметил Ляшко.

Он отметил, что COVID-вакцину от Pfizer будут использовать для прививки педагогов: работников детских садов, школ, профтехучилищ и институтов: это и учителя, и бухгалтеры, и уборщики, которые работают в учебных заведениях.

Сейчас для педагогов мы распределяем 378 тысяч доз – это для 189 тысяч работников учебных заведений. Это информация по предварительным спискам тех, кто желает сделать прививку", - пояснил санврач.

Также примерно 100 тысяч доз пойдут на прививки людям, которые получили первую дозу вакцины во время первого и второго этапов вакцинации. Это, в частности, медики, военные, а также люди старше 80 лет.

Напомним, в Кабинет министров Украины анонсировал прибытие в Украину партии вакцины Pfizer - более 473 тысяч доз доставят в рамках инициативы COVAX.