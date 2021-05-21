Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac

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Министерство здравоохранения распределило по областях еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac

Как пишет RegioNews, об этом Минздрав сообщил на странице в Facebook.

Препарат прибыл в Украину еще 30 апреля. Развозить эти дозы вакцины по областям начнут уже в понедельник, 24 мая. Дозы вакцины из этой партии используют для прививки:

военнослужащих ВСУ;

полицейских и нацгвардейцев;

сотрудников Государственной миграционной службы;

военнослужащих Госспецсвязи;

сотрудников прокуратуры;

членов официальных делегаций на зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх и Дефлимпийских играх;

работников санаторно-курортных учреждений;

жителей оккупированных территорий Украины.

Сейчас лабораторный контроль проходят еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac, которые прибыли в Украину 9 мая.

Напомним, что в Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19.