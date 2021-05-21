Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
Министерство здравоохранения распределило по областях еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac
Как пишет RegioNews, об этом Минздрав сообщил на странице в Facebook.
Препарат прибыл в Украину еще 30 апреля. Развозить эти дозы вакцины по областям начнут уже в понедельник, 24 мая. Дозы вакцины из этой партии используют для прививки:
- военнослужащих ВСУ;
- полицейских и нацгвардейцев;
- сотрудников Государственной миграционной службы;
- военнослужащих Госспецсвязи;
- сотрудников прокуратуры;
- членов официальных делегаций на зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх и Дефлимпийских играх;
- работников санаторно-курортных учреждений;
- жителей оккупированных территорий Украины.
Сейчас лабораторный контроль проходят еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac, которые прибыли в Украину 9 мая.
Напомним, что в Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19.
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