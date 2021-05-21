16:56  21 мая
Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
16:02  21 мая
Назначен временный и. о. председателя "Укравтодора"
17:40  21 мая
На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, зафиксировано 5 обстрелов
UA | RU
UA | RU
21 мая 2021, 16:56 104

Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac

21 мая 2021, 16:56 104
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения распределило по областях еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac

Как пишет RegioNews, об этом Минздрав сообщил на странице в Facebook.

Препарат прибыл в Украину еще 30 апреля. Развозить эти дозы вакцины по областям начнут уже в понедельник, 24 мая. Дозы вакцины из этой партии используют для прививки:

  • военнослужащих ВСУ;
  • полицейских и нацгвардейцев;
  • сотрудников Государственной миграционной службы;
  • военнослужащих Госспецсвязи;
  • сотрудников прокуратуры;
  • членов официальных делегаций на зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх и Дефлимпийских играх;
  • работников санаторно-курортных учреждений;
  • жителей оккупированных территорий Украины.

Сейчас лабораторный контроль проходят еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac, которые прибыли в Украину 9 мая.

Напомним, что в Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19.

коронавирус Украина вакцина карантин вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua