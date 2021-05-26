Правительство провело кадровые изменения: уволены два заместителя министра здравоохранения
На сегодняшнем заседании Кабмина были уволены два заместителя главы Минздрава. Перед этим, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал смену половины руководства министерства
Как передает RegioNews, об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Так, сообщается, что со своей должности были уволены Светлана Шаталова (по собственному желанию), а также Игорь Иващенко - его уволили с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.
Также сообщается, что среди других кадровых вопросов Кабмин рассмотрел и назначил нового главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Агентство возглавила Наталья Алюшина.
Кроме того, были уволены Свирин Вадим с должности заместителя главы Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и Антоненко Леонид с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.
Ранее сообщалось, что Виктор Ляшко планирует оставить на должностях половину заместителей из команды предыдущего главы Минздрава Максима Степанова