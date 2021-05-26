Правительство провело кадровые изменения: уволены два заместителя министра здравоохранения

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На сегодняшнем заседании Кабмина были уволены два заместителя главы Минздрава. Перед этим, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал смену половины руководства министерства

Как передает RegioNews, об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Так, сообщается, что со своей должности были уволены Светлана Шаталова (по собственному желанию), а также Игорь Иващенко - его уволили с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Также сообщается, что среди других кадровых вопросов Кабмин рассмотрел и назначил нового главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Агентство возглавила Наталья Алюшина.

Кроме того, были уволены Свирин Вадим с должности заместителя главы Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и Антоненко Леонид с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.

Ранее сообщалось, что Виктор Ляшко планирует оставить на должностях половину заместителей из команды предыдущего главы Минздрава Максима Степанова