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26 мая 2021, 15:20 4490

СМИ узнали, кто может стать главным санитарным врачом вместо Ляшко

26 мая 2021, 15:20 4490
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Фото: из открытых источников
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В Кабинет Министров внесли документы на кандидата на должность главного государственного санитарного врача вместо Виктора Ляшко, которого назначили Министром здравоохранения

Об этом сообщает издание "Страна.UA" со ссылкой на источники в Кабмине, передает RegioNews.

На кандидата на должность главного государственного санитарного врача внесли документы в Кабинет Министров. Это Игорь Кузин, экс-замдиректора Центра общественного здоровья", - говорится в сообщении.

Справка: Игорь Кузин эпидемиолог, специалист в области общественного здоровья. В 2007 году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. Горького (Медико-профилактическое дело). В 2016 году окончил Болгарский Медицинский университет (магистерская программа по общественному здоровью). Работал заместителем генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины".

Кузин является национальным контактным лицом Европейской системы эпидемиологического надзора в Украине. Он также является членом Европейской инициативы по исследованию туберкулеза, Международного общества по вопросам СПИДа и ряда других международных организаций в области медицины, здравоохранения и вирусологии.

Напомним, 20 мая Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко.

В тот же день в Украине назначили нового министра здравоохранения. Верховная Рада назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

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