На Херсонщине у студента изъяли наркотиков на один миллион гривен

Фото Нацполиции Херсонской области

На одном из почтовых отделений Херсона студент хотел отправить посылки с наркотиками. Его задержали правоохранители и изъяли наркотических и психотропных веществ на один миллион гривен. Мужчине грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Как оказалось, в коробках были таблетки "MDMA", более известные под названием "Экстази", марки "LSD" и порошкообразное вещество, похожее на "амфетамин". "Посылки" парень планировал отправить в разные города Украины.

Полицейские выяснили, что парень получал по почте оптовые партии наркосредств. Дома их расфасовывал и упаковывал в коробки для отправки в меньшем количестве. Затем присылал их покупателям из разных городов Украины, которых находил в специально созданном интернет-магазине. Также он сбывал наркотики, делая закладки на улицах Херсона.

Общая стоимость изъятых наркотических и психотропных веществ по ценам "черного рынка" - 1 миллион гривен. Вообще ежемесячно парень приносил владельцам Интернет-магазина прибыли в сумме около 500 тысяч гривен

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Парень сейчас в следственном изоляторе. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 14 мая в "Борисполе" изъяли контрабанду кокаина на 11 миллионов. По информации спецслужбы, иностранец под видом туриста вез партию наркотика для сбыта местным наркодилерам.