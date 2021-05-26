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26 мая 2021, 17:56 93

На Херсонщине у студента изъяли наркотиков на один миллион гривен

26 мая 2021, 17:56 93
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Фото Нацполиции Херсонской области
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На одном из почтовых отделений Херсона студент хотел отправить посылки с наркотиками. Его задержали правоохранители и изъяли наркотических и психотропных веществ на один миллион гривен. Мужчине грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Как оказалось, в коробках были таблетки "MDMA", более известные под названием "Экстази", марки "LSD" и порошкообразное вещество, похожее на "амфетамин". "Посылки" парень планировал отправить в разные города Украины.

Полицейские выяснили, что парень получал по почте оптовые партии наркосредств. Дома их расфасовывал и упаковывал в коробки для отправки в меньшем количестве. Затем присылал их покупателям из разных городов Украины, которых находил в специально созданном интернет-магазине. Также он сбывал наркотики, делая закладки на улицах Херсона.

Общая стоимость изъятых наркотических и психотропных веществ по ценам "черного рынка" - 1 миллион гривен. Вообще ежемесячно парень приносил владельцам Интернет-магазина прибыли в сумме около 500 тысяч гривен

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Парень сейчас в следственном изоляторе. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 14 мая в "Борисполе" изъяли контрабанду кокаина на 11 миллионов. По информации спецслужбы, иностранец под видом туриста вез партию наркотика для сбыта местным наркодилерам.

наркотики почта деньги полиция студент

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