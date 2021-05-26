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26 травня 2021, 17:56 169

На Херсонщині у студента вилучили наркотиків на один мільйон гривень

26 травня 2021, 17:56 169
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Фото Нацполіції Херсонської області
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На одному із поштових відділень Херсона студент хотів відправити посилки з наркотиками. Його затримали правоохоронці і вилучили наркотичних та психотропних речовин на один мільйон гривень. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Як виявилося, у коробках були пігулки "MDMA", більш відомі під назвою "Екстезі", марки "LSD" та порошкоподібна речовина, схожа на "амфетамін". "Посилки" хлопець планував відправити у різні міста України.

Поліцейські з’ясували, що хлопець отримував поштою оптові партії наркозасобів. Вдома їх розфасовував та пакував у коробки для відправлення у меншій кількості. Потім надсилав їх покупцям з різних міст України, яких знаходив у спеціально створеному інтернет-магазині. Також він збував наркотики, роблячи закладки на вулицях Херсона.

Загальна вартість вилучених наркотичних та психотропних речовин за цінами "чорного ринку" - 1 мільйон гривень. Взагалі щомісячно хлопець приносив власникам Інтернет-магазину прибутки в сумі близько 500 тисяч гривень

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Хлопець наразі у слідчому ізоляторі. Йому загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 14 травня у "Борисполі" вилучили контрабанду кокаїну на 11 мільйонів. За інформацією спецслужби, іноземець під виглядом туриста віз партію наркотику для збуту місцевим наркодилерам.

наркотики пошта гроші поліція студент

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