Партульные в Киеве спасли пенсионера, который забрался на карниз балкона 12 этажа

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Столичным правоохранителям удалось спасти пожилого мужчину, который вылез на карниз балкона на 12 этаже многоэтажного жилого дома на улице Ревуцкого

Как передает RegioNews, об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Десятки очевидцев затаив дыхание наблюдали, как патрульные спасали пожилого мужчину, стоявшего на карнизе 12-го этажа. Время от времени он переставал держаться руками, а удерживал его от падения только шаткий карниз", - сообщили правоохранители.

Экипажи, прибывшие на место, попытались зайти в квартиру, но дверь им никто не открыл, поэтому они вызвали на место спасателей.

Патрульные с разрешения соседей, проживающих этажом ниже, попытались наладить с мужем диалог и помочь ему. Их коллеги дождались спасателей, которые срезали одну дверь в помещение, тогда патрульные выбили вторую дверь и вместе со спасателями затащили мужчину в квартиру.

Объяснить свое поведение пожилой мужчина не смог. Патрульные вызвали ему медиков и связались с родственниками.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе столицы в ночь на 26 мая правоохранители остановили автомобиль с иностранцами, которые устроили гонки с патрульными по Киеву.