В "Борисполе" изъяли контрабанду кокаина на 11 миллионов

По информации спецслужбы, иностранец под видом туриста вез партию наркотика для сбыта местным наркодилерам

По информации спецслужбы, иностранец под видом туриста вез партию наркотика для сбыта местным наркодилерам

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины блокировала в Международном аэропорту "Борисполь" контрабанду 2,8 кг кокаина из одной из соседних стран. Оперативники информируют, что стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" около 11,5 млн грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что иностранец прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения он даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник.

Правоохранители обнаружили наркотики в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в Международном аэропорту "Борисполь".

Проведены экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - особо опасное наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет более 11,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас наркокурьер задержан. Открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила группировку, которая продавало наркотики в Харьковской и Полтавской областях.