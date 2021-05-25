Полиция задержала еще одного "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

В Одесской области полиция задержала “авторитета” из санкционного списка СНБО, который скрывался от отбывания назначенного судом наказания

Об этом информирует департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В Одесской области полиция задержала так называемого "смотрящего". За совершение преступления на территории Черниговской области "авторитету" и его сообщникам судом назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Чтобы избежать наказания, мужчина сбежал из зала суда, - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в январе 2021 года Прилукский горрайонный суд Черниговской области признал "авторитета" и его сообщников виновными в совершении грабежа по информации правоохранителей, в декабре 2019 года они напали на гражданина и силой отобрали у него 20 000 долларов.

Правоохранители установили, что злоумышленник неоднократно входил в состав организованных групп, участники которых занимались вымогательством денег у фермеров, разбойными нападениями и даже похищением людей, и что за время пребывания и за свои "заслуги" в криминальном мире он получил от "вора в законе" статус "смотрящего" за одним из районов Одесской области.

Оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции получили информацию, что злоумышленник скрывается на территории региона. Установив его место пребывания, провели мероприятия для задержания. Вчера, 24 мая, на основании приговора суда полицейские задержали "смотрящего" и доставили его в ГУНП в Черниговской области для заключения под стражу, - уточняется в сообщении.

По информации полиции, "смотрящий” ранее был внесен в санкционный список СНБО, утвержденный соответствующим Указом Президента Украины.

Как сообщалось сегодня, в Ужгороде обнаружили иностранца из санкционного списка СНБО.

Также в Черкассах разоблачили двух криминальных "авторитетов": один из них - в санкционном списке СНБО.

Напомним,

14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе". Их наложили после принятия соответствующего закона.

Впоследствии было обнародована часть списка "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции. Стали известны 44 фамилии подсанкционных.

21 мая Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "воров в законе". Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ.