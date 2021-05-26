В Киеве иностранцы устроили гонки с патрульными: на их задержание прибыли восемь машин
В Подольском районе столицы в ночь на 26 мая правоохранители остановили автомобиль с иностранцами, которые устроили гонки с патрульными по Киеву
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
В частности сообщается, что после длительной погони по улицам города был остановлен автомобиль Kia Sportage. Отмечается, что в машине находились три иностранца из южных республик бывшего СССР.
На место задержания водителя автомобиля прибыли восемь патрульных машин. Обстоятельства произошедшего пока не сообщаются. Правоохранители частично ограничили движение на улице.
Напомним, в центре Киева полиция устроила погоню со стрельбой за курьером.
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