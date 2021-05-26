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26 мая 2021, 08:34 4960

В Киеве иностранцы устроили гонки с патрульными: на их задержание прибыли восемь машин

26 мая 2021, 08:34 4960
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Фото: dtpkievua
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В Подольском районе столицы в ночь на 26 мая правоохранители остановили автомобиль с иностранцами, которые устроили гонки с патрульными по Киеву

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

В частности сообщается, что после длительной погони по улицам города был остановлен автомобиль Kia Sportage. Отмечается, что в машине находились три иностранца из южных республик бывшего СССР.

На место задержания водителя автомобиля прибыли восемь патрульных машин. Обстоятельства произошедшего пока не сообщаются. Правоохранители частично ограничили движение на улице.

Напомним, в центре Киева полиция устроила погоню со стрельбой за курьером.

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