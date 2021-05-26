Адвокат украинца Яцкина обжаловал "приговор за госизмену", который вынесли в оккупированном Крыму
Адвокат Ивана Яцкина, осужденного в Крыму по обвинению в “государственной измене”, Николай Полозов подал апелляционную жалобу на приговор крымчанину
Об этом защитник рассказал в комментарии "Крым.Реалии", передает RegioNews.
Жалобу я подал пока что короткую, для развернутой жалобы мне необходимо иметь на руках протокол судебного заседания. Протокол до сих пор не предоставили, поскольку председательствующая судья Алла Хиневич находится в совещательной комнате уже по другому процессу, а без ее подписи протокол не выдают. Что касается оснований, сам Иван Григорьевич принял решение подавать жалобу. Наша позиция заключается в том, что мы считаем приговор слишком суровым в связи с рядом смягчающих обстоятельств, в том числе в связи с наличием малолетних детей у моего подзащитного, — рассказал адвокат.
По словам Полозова, апелляционная жалоба на приговор крымчанину Яцкину будет рассмотрена в третьем апелляционном суде общей юрисдикции в российском Сочи.
Как сообщалось 21 мая, в Крыму оккупационный суд приговорил украинца к 11 годам строгого режима. В оккупированном Россией Крыму так называемый "суд” приговорил украинца Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы по делу о "госизмене”.