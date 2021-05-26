Адвокат украинца Яцкина обжаловал "приговор за госизмену", который вынесли в оккупированном Крыму

Об этом защитник рассказал в комментарии "Крым.Реалии", передает RegioNews.

Жалобу я подал пока что короткую, для развернутой жалобы мне необходимо иметь на руках протокол судебного заседания. Протокол до сих пор не предоставили, поскольку председательствующая судья Алла Хиневич находится в совещательной комнате уже по другому процессу, а без ее подписи протокол не выдают. Что касается оснований, сам Иван Григорьевич принял решение подавать жалобу. Наша позиция заключается в том, что мы считаем приговор слишком суровым в связи с рядом смягчающих обстоятельств, в том числе в связи с наличием малолетних детей у моего подзащитного, — рассказал адвокат.