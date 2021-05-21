В Крыму оккупационный суд приговорил украинца к 11 годам строгого режима

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В оккупированном Россией Крыму так называемый "суд" приговорил украинца Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы по делу о "госизмене"

Об этом в Telegram сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает RegioNews.

Ивана Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и после окончания срока один год ограничения свободы административного надзора", - рассказала она.

По словам Денисовой, приговор незаконный, и является свидетельством продолжения политических репрессий оккупационных властей в отношении граждан Украины.

Она призвала международное сообщество отреагировать на незаконный приговор и усилить давление на Россию.

Справка: гражданина Украины Ивана Яцкина задержали 16 октября 2019 года в оккупированном Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук.

Напомним, в Крыму насчитали почти 5 тысяч нарушений прав человека за три года.