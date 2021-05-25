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25 мая 2021, 15:28 250

В Харькове региональный статус русского языка отменили через суд

25 мая 2021, 15:28 250
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Фото: из открытых источников
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Харьковский окружной административный суд признал недействительным решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Известно, что иск подал исполняющий обязанности руководителя местной прокуратуры №1.

Он требовал признать противоправным и недействительным решение городского совета Харькова, которое предоставляло русскому языку статус регионального в городе. Суд удовлетворил эти требования.

Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений закона Украины "Об основах государственной языковой политики в городе Харькове" №788/12 от 20.08.2012", - говорится в решении судьи Анастасии Марокко.

Также известно, что решение суда можно обжаловать в апелляции в течении 30 дней. Оно вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

Справка: 10 августа 2012 года вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики".

Уже 20 августа 2012 года Харьковский городской совет предоставил русскому языку статус регионального в городе. Тогда во время внеочередной сессии за это решение проголосовали все 76 зарегистрированных для голосования депутатов. Представители оппозиции проигнорировали участие в этом голосовании.

28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Николаева призвали лишить русский язык статуса регионального.

20 мая в Николаеве депутаты не смогли лишить русский язык статуса регионального.

суд Харьков горсовет решение русский язык

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