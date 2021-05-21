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21 мая 2021, 17:21 5

МИД осуждает незаконный приговор украинцу Яцкину в оккупированном Крыму

21 мая 2021, 17:21 5
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Фото из открытых источников
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Министерство иностранных дел Украины осуждает незаконный приговор так называемого Верховного суда Крыма в отношении украинца Ивана Яцкина и призывает международное сообщество отреагировать на грубые нарушения прав человека на временно оккупированной части полуострова продолжаются.

Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter, передает RegioNews.

Россия должна немедленно освободить Ивана Яцкина и всех незаконно удерживаемых граждан Украины, - написала она.

Джапарова напомнила, что тяжело больного украинца Ивана Яцкина, задержанного в Крыму в 2019 году по надуманным обвинениям, российские оккупанты приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Российские силовики издевались над ним, подорвали здоровье и все время искали поводы для недопуска украинских консулов и независимых адвокатов, - добавила первый заместитель министра.

Как сообщалось, в Крыму оккупационный суд приговорил украинца к 11 годам строгого режима - осужден украинец Иван Яцкин к 11 годам лишения свободы по делу о "госизмене”.

Крым РФ оккупанты суд тюрьма

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