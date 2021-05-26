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26 мая 2021, 13:42 11

Санкции СНБО: почти тридцати "криминальным авторитетам" запретили проживать в Украине

26 мая 2021, 13:42 11
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Фото: Нацполиция
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Уже 27-м "криминальным авторитетам" из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине, еще десятерых принудительно вернули в страны их происхождения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Также в перечне 17-х "авторитетов", которым отменили виды и другие разрешительные документы на проживание в Украине несколько так называемых "смотрящих" и уроженцы разных стран. Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы.

Каждый из них будет отвечать за свои "поступки" и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством", - сообщили в полиции.

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе". Их наложили после принятия соответствующего закона.

21 мая Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "воров в законе". Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ.

санкции СНБО криминальное дело Нацполиция вор в законе

 
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