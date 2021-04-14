В Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК

Вместо ОАСК хотят создать Киевский городской окружной административный суд

Вместо ОАСК хотят создать Киевский городской окружной административный суд

Фото: из открытых источников

Текст законопроекта №5369 о ликвидации ОАСК опубликован на сайте Рады, передает RegioNews.

Ликвидировать Окружной административный суд города Киева. Образовать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве. Территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев", - говорится в законе.

Со дня вступления в силу данного закона ОАСК прекратит осуществление правосудия.

Отмечается, что до начала работы Киевского городского окружного админсуда дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которого распространяется на столицу, рассматривает и решает Киевский окружной административный суд.

ОАСК безотлагательно, в течение десяти рабочих дней, передает судебные дела, которые находятся в его владении, в Киевский окружной административный суд.

"Со дня начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд безотлагательно передает дела, подсудные окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, в Киевский городской окружной административный суд", - предусматривает закон.

Ранее сообщалось, что в Окружном административном суде Киева заявили, что продолжают свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тысяч дел и материалов. Также в ОАСК уверены, что новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, направлена не на создание независимой судебной власти, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению.