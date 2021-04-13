В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК
Документу предоставлен статус неотложного
Документу предоставлен статус неотложного
Проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева, который подал президент Владимир Зеленский, зарегистрировали в Верховной Раде.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает RegioNews.
Проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева и образование Киевского городского окружного административного суда получен Верховной Радой", - сообщается на сайте.
Документу предоставлен статус неотложного, его также передали для рассмотрения руководству Верховной Рады.
Текст проекта закона на сайте парламента пока не появился.
Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.
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