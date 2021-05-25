В Черкассах разоблачили двух криминальных "авторитетов": один из них - в санкционном списке СНБО

Фото: Нацполиция

В Черкассах правоохранители уличили двух криминальных "авторитетов" в распространении преступного влияния: один из них находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Фигуранты находятся в статусах так называемых "смотрящих" - за отделением Херсонского СИЗО и за азербайджанской диаспорой в Черкассах. Последний находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Обоим сообщено о подозрении, в том числе за установление и распространение преступного влияния. За это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15-ти лет.

Ранее сообщалось, что миграционная служба Закарпатья совместно с полицейскими обнаружила в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список человек под номером 600 в решении СНБО от 14 мая 2021 года