Поліція затримала ще одного "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО

На Одещині поліція затримала “кримінального авторитета” із санкційного списку РНБО, який переховувався від відбування призначеного судом покарання

Про це інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає RegioNews.

На Одещині поліція затримала так званого "смотрящого”. За вчинення злочину на території Чернігівської області "авторитетові" та його спільникам судом призначено покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі. Аби уникнути покарання, чоловік втік із зали суду, - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що у січні 2021 року Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав "авторитета" та його спільників винними у вчиненні грабежу: за інформацією правоохоронців, у грудні 2019 року вони напали на громадянина та силою відібрали у нього 20 000 доларів.

Правоохоронці встановили, що зловмисник неодноразово входив до складу організованих угруповань, учасники яких займалися вимаганням грошей у фермерів, розбійними нападами та навіть викраденням людей, і що за час переховування та за свої "заслуги" у кримінальному світі він отримав від "злодія в законі" статус "смотрящого" за одним з районів Одещини.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції отримали інформацію, що зловмисник переховується на території регіону. Встановивши його місце перебування, провели заходи для затримання. Учора, 24 травня, на підставі вироку суду поліцейські затримали "смотрящого" та доставили його до ГУНП у Чернігівській області для взяття під варту, - уточнюється у повідомленні.

За інформацією поліції, "смотрящого” раніше було внесено до санкційного списку РНБО, затвердженому відповідним Указом Президента України.

Як повідомлялося сьогодні, в Ужгороді виявили іноземця із санкційного списку РНБО.

Також у Черкасах викрили двох кримінальних "авторитетів": один із них - у санкційному списку РНБО.

Нагадаємо,

14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.

Згодом було оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції. Стали відомі 44 прізвища підсанкційних.

21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі". Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ.