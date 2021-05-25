В Одессе задержали чиновника горсовета во время получения 50 тысяч взятки

24 мая 2021

Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко

Атака на мэра Киева Виталия Кличко со стороны силовиков, которые в последнее время почти ежедневно устраивают обыски в офисах КГГА и на коммунальных предприятиях, заставляет подозревать, что Офис през...