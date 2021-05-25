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25 мая 2021, 14:12 533

В Одессе задержали чиновника горсовета во время получения 50 тысяч взятки

25 мая 2021, 14:12 533
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Фото: Нацполиция
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В Одессе правоохранители задержали на взятке в 50 тысяч гривен директора коммунального предприятия горсовета. За эти средства чиновник обещал подписать договор и передать в аренду помещения площадью 200 м. кв.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оперативники и следователи задержали чиновника на получении средств, правоохранители изъяли всю сумму.

Открыто дело по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УКУ.

По данным местных СМИ, речь идет об исполняющей обязанности директора КП "Туристический информационный центр Одессы" Алексее Курцеве.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия вспомнил, как давал взятки при строительстве бизнес-центра в столице.

взятка Одесса чиновники полиция горсовет

 
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