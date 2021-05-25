Во Львове двух полицейских задержали при получении взятки

Фото: ГБР

Во Львове работники ГБР задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции и оперуполномоченного этого же отдела во время получения взятки

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сотрудники полиции требовали две тысячи долларов у подозреваемого. За эти деньги они обещали не передавать дополнительные материалы по делу о кражах в следственное отделение полиции. Обещали повлиять на прокурора, чтобы подозреваемый получил приговор без лишения свободы", - сообщили следователи.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Открыто уголовное правонарушение: вымогательство и получение неправомерной выгоды - ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейский погорел на взятке. Он требовал от гражданина 1 500 долларов за отказ возбудить уголовное дело.