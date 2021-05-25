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25 мая 2021, 11:29 267

В Ужгороде обнаружили иностранца из санкционного списка СНБО

25 мая 2021, 11:29 267
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Фото ГМС в Закарпатской области
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Миграционная служба Закарпатья совместно с полицейскими выявила в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600 в решении СНБО от 14 мая 2021 года

Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Закарпатской области на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Как сообщается, главным управлением ДМС края иностранцу отменен вид на жительство и принимается решение о принудительном возвращении из Украины.

Это обусловлено тем, что действия этого лица представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка и является необходимым для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины, - сообщают в миграционной службе.

Как сообщалось, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 " воров в законе". Их наложили после принятия соответствующего закона.

Впоследствии была обнародована часть списка "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции. Стали известны 44 фамилии подсанкционных.

21 мая Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "воров в законе". Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ.

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