В торговом центре в Херсоне произошла драка с перестрелкой

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В центре Херсона в ТЦ "ЦУМ" произошел конфликт с дракой и перестрелкой. Пуля от огнестрельного оружия попала в витрину одного из магазинов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонщины.

Так, местный житель рассказал правоохранителям, что получил ранение уха от неизвестного, который стрелял у заявителя.

Сейчас известно, что конфликт начался между 39-летним херсонцем и женщиной на улице возле торгового центра. Там пострадавший ехал по улице на своем автомобиле, а навстречу ему на другом автомобиле ехала женщина. Между водителями возникла ссора. Тогда женщина позвонила своему мужу. Вскоре он подъехал на место и уже между мужчинами возникла конфликтная ситуация.

Как выяснили полицейские, муж женщины после этого зашел внутрь ЦУМа, а заявитель подобрал на земле обломок кирпича и побежал догонять оппонента, где на первом этаже магазина он ударил последнего камнем.

В отместку мужчина достал пистолет для отстрела патронов травматического действия, произвел выстрел в воздух и нанес удар рукояткой пистолета в ухо заявителя. Последний вместо этого швырнул в стрелка кирпичом", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, после указанных событий женщина с ее мужем с места происшествия скрылись на автомобилях в неизвестном направлении.

Сейчас их личности установлены. Также известно, что оружие официально зарегистрировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса. Конфликт возник из-за телефонных разговоров в салоне.