На Черниговщине разоблачили нелегальный "реабилитационный центр", где людей удерживали в неволе

Фото Нацполиции в Черниговской области

Сегодня в спальном районе Чернигова в частном доме с зарешеченными окнами правоохранители пресекли деятельность так называемого "реабилитационного центра с идеологическим выздоровлением", который удерживала организованная преступная группировка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черниговской области.

Правоохранители установили, что так называемый "реабилитационный центр" в Чернигове действовал около полугода. Организовал его гражданин Российской Федерации. В преступную группировку также входили уроженцы Харьковской и Донецкой областей в возрасте от 25 до 35 лет.

Между ними были четко распределены роли: организатор преступной группировки руководил всеми процессами, его правая рука — начальник "мотивационной группы", в которую входило еще двое парней спортивного телосложения. Ранее все эти мужчины были судимы за распространение наркотиков.

Полицейские установили, что в центр могли попасть как нарко- и алкозависимые, так и лица, которые по определенным причинам не угодили своим родственникам. Любой гражданин мог договориться с организатором о помещении человека в этот зарешеченный дом. Для этого необходимо было просто указать пальцем на "пациента" возрастом от 18 лет. За ним в любую точку Украины сразу выезжала так называемая "мотивационная группа" из числа молодых людей спортивного телосложения, которые принудительно доставляли человека в Чернигов, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Такая услуга стоила до 2,5 тысяч гривен. Кроме этого, родственник должен был платить за содержание человека в центре по 8 тысяч гривен в месяц.

Медицинских справок о состоянии здоровья "пациента" организаторы центра не просили, у них медиков тоже не было. Если начальник, члены "мотивационной группы" или охрана центра видели, что удерживаемое лицо заболело или начинало сопротивляться — давали легкие наркотики.

Во время помещения в зарешеченный дом члены группировки отбирали у людей мобильные телефоны, личные вещи, не давали выходить на улицу или общаться с кем-то вне центра, наносили психологическое и физическое насилие за любые нарушения так называемых "правил пребывания".

Сейчас полиция Черниговской области проверяет информацию об отчуждении недвижимого имущества граждан, которые находились в неволе.

Когда правоохранители вошли в дом, обнаружили там 21 удерживаемое лицо. Одному из мужчин полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, ведь у него начался приступ эпилепсии, - говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков в зарешеченном доме, дома у организатора и начальника "мотивационной группы" правоохранители обнаружили и изъяли деньги, "черновые" записи, компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Организатор и еще трое активных членов группировки задержаны. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях в совершении правонарушения (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц). Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в марте под Киевом раскрыли "реабилитационный центр", в котором пытали людей. Центр не имел никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

Ранее, в феврале в Одессе прекратили работу "реабилитационного" центра, гаде насильно удерживали людей. Задержано организатора "бизнеса" и одного из его сообщников.

Также в январе стало известно, что на Ровенщине будут судить 22 человек, которые силой удерживали и пытали людей.Злоумышленники обустроили шесть "реабилитационных центров", где принудительно удерживали людей.

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