В Винницкой области полиция перекрыла канал поставки наркотиков в колонии

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

В Винницкой области правоохранители ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительные колонии: задержана преступная группа, у которой изъяты специальные устройства для переброски запрещенных веществ в учреждения исполнения наказаний.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

В ходе спецоперации возле одной из исправительных колоний правоохранители остановили автомобиль, на котором передвигалась преступная группировка. При осмотре машины полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с каннабисом, SIM-карты, банковские карты и деньги. Кроме того, по месту жительства задержанных были обнаружены наркотические вещества и устройства, с помощью которых злоумышленники перебрасывали наркотики осужденным.

По информации правоохранителей, группировку "разрабатывали" длительное время: за этот период было зафиксировано около десятка фактов переброски наркотиков в исправительную колонию.

Также сообщается, что канал поставки наркотиков осужденным координировал "смотрящий" и его доверенное лицо. Они распределяли их среди заключенных. Обыски также прошли в исправительной колонии. У осужденных были изъяты наркотические средства, мобильные телефоны, SIM-карты и планшет.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила группировку, которая продавало наркотики в Харьковской и Полтавской областях.