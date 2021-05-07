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07 мая 2021, 12:52 4380

СБУ задержала членов добровольческого батальона: занимались рэкетом на Киевщине и Черниговщине

07 мая 2021, 12:52 4380
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Всего были задержаны семь человек, четверо из них - члены добробатов
Всего были задержаны семь человек, четверо из них - члены добробатов
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой причастны к совершению тяжких преступлений. В ходе синхронных операций сразу в нескольких областях были задержаны семеро мужчин. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительным данным следствия, участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также конфиденциальную информацию в отношении фигурантов этих производств, которые затем становились "жертвами" преступников.

На основе полученной информации, злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 35 тысяч долларов у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения указанной суммы злоумышленники похитили одного из потерпевших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тысяч долларов", - сообщили оперативники.

Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 и ч 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге задержали за рэкет депутата и полицейского. Они требовали у людей несуществующие долги.

обыски СБУ преступление расследование уголовное дело

 
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