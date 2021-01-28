На Ровенщине будут судить 22 человек, которые силой удерживали и пытали людей
Ровенской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 22 человек за истязание, совершенное организованной группой лиц, а также за незаконное лишение свободы и похищение людей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Мужчина под видом оказания реабилитации больным наркотической и алкогольной зависимостей в 2018 году организовал и обеспечил функционирование учреждений закрытого типа для принудительного содержания в условиях изоляции таких людей. К своей деятельности он привлек 21 человека.
Все участники группы - прихожане одной из церквей, а организатор группировки называл себя ее пастором. Внутри группы действовала устойчивая иерархия с четким распределением функций участников", - говорится в сообщении.
В целом в арендованных частных домах они обустроили 6 таких "реабилитационных центров" на Ровенщине и один на Тернопольщине.
Досудебным расследованием установлено 26 пострадавших, за содержание которых дельцы получили 380 тысяч гривен.
Напомним, 17 августа в Харькове разоблачена деятельность псевдореабілітаційного центра, где насильно удерживали людей.