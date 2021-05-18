На Чернігівщині викрили нелегальний "реабілітаційний центр", де людей утримували в неволі

Фото Нацполіції в Чернігівській області

Сьогодні в спальному районі Чернігова у приватному будинку із заґратованими вікнами правоохоронці припинили діяльність так званого "реабілітаційного центру з ідеологічним одужанням", який утримувало організоване злочинне угруповання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що так званий "реабілітаційний центр" у Чернігові діяв близько пів року. Організував його громадянин Російської Федерації. До злочинного угруповання також входили уродженці Харківської та Донецької областей віком від 25 до 35 років.

Між ними були чітко розподілені ролі: організатор злочинного угруповання керував усіма процесами, його права рука — начальник "мотиваційної групи", до якої входило ще двоє молодиків спортивної статури. Раніше усі ці чоловіки були судимі за розповсюдження наркотиків.

Поліцейські встановили, що до центру могли потрапити як нарко- та алкозалежні, так і особи, які з певних причин не догодили своїм родичам. Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей заґратований будинок. Для цього необхідно було просто вказати пальцем на "пацієнта" віком від 18 років. За ним в будь-яку точку України одразу виїжджала так звана "мотиваційна група" з числа молодиків спортивної статури, які примусово доставляли людину в Чернігів, - розповів начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Така послуга коштувала до 2,5 тисяч гривень. Окрім цього, родич мав сплачувати за утримання людини в центрі по 8 тисяч гривень на місяць.

Медичних довідок про стан здоров’я "пацієнта" організатори центру не просили, у них медиків теж не було. Якщо начальник, члени "мотиваційної групи" або охорона центру бачили, що утримувана особа занедужала або починала чинити опір — давали легкі наркотики.

Під час поміщення до заґратованого будинку члени угруповання відбирали у людей мобільні телефони, особисті речі, не давали виходити надвір чи спілкуватися з кимось поза центром, завдавали психологічного та фізичного насильства за будь-які порушення так званих "правил перебування".

Наразі поліція Чернігівської області перевіряє інформацію про відчуження нерухомого майна громадян, які перебували у неволі.

Коли правоохоронці увійшли до будинку, виявили там 21 утримувану особу. Одному з чоловіків поліцейські викликали швидку медичну допомогу, адже у нього почався напад епілепсії, - йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків в заґратованому будинку, вдома у організатора та начальника "мотиваційної групи" правоохоронці виявили та вилучили гроші, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку та документи, які підтверджують злочинну діяльність.

Організатора та ще трьох активних членів угрупування затримано. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у вчиненні правопорушення (незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб). Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, у березні під Києвом викрили "реабілітаційний центр", в якому катували людей. Центр не мав ніякої дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

Раніше, у лютому в Одесі припинили роботу "реабілітаційного" центру, де насильно утримували людей. Наразі затримано організатора "бізнесу" та одного із його спільників.

Також у січні стало відомо, що на Рівненщині судитимуть 22 особи, які силою утримували та катували людей. Зловмисники облаштували шість "реабілітаційних центрів", де примусово утримували людей.