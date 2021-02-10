Насильно удерживали людей: в Одессе прекратили работу "реабилитационного" центра

Задержано организатора "бизнеса" и одного из его сообщников

Задержано организатора "бизнеса" и одного из его сообщников

Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители пресекли работу незаконного реабилитационного центра, где якобы оказывали помощь алко - и наркозависимым людям. Правонарушители принудительно доставляли "пациентов" до заведения, где их насильно удерживали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Пациентами становились граждане, чьи близкие родственники, введенные в заблуждение рекламными объявлениями правонарушителей, обращались к ним за обещанной "квалифицированной помощью". Стоимость курса "лечения" зависела от платежеспособности клиентов - она варьировалась от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Получив путем обмана деньги, правонарушители принудительно доставляли "пациентов" в учреждение, где насильно удерживали, лишая возможности свободно покинуть его территорию и заставляя выполнять различные "правила" и "задачи".

На момент проведения следственных действий в центре "на реабилитации" находилось несколько десятков человек, среди которых - несовершеннолетние. Во время общения с правоохранителями они сообщили, что их насильно поместили в заведение и содержали там в ужасных условиях.

Правоохранителями в процессуальном порядке задержаны двое подозреваемых, местонахождение еще одного устанавливается. Действия правонарушителей следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, ранее полиция прекратила деятельность наркосиндиката, что действовал на территории трех областей.