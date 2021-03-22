Под Киевом раскрыли "реабилитационный центр", в котором пытали людей

Центр не имел никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики

Центр не имел никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики

Фото: Нацполиция

В Петропавловской Борщаговке, что на Киевщине правоохранители раскрыли "реабилитационный центр", в котором издевались над людьми. Полицейским удалось обнаружить псевдоцентр после того, как на улице трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции.

Так, отмечается, что в заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников. Впрочем, вместо медицинской терапии они оказались в условиях лишения свободы и подвергались пыткам.

В полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из "реабилитационных центров" в селе Петропавловская Борщаговка.

Полицейские также установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни на алкогольную, ни на наркозависимость.

Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Иждивенцы "центра" подвергались пыткам", - сообщают правоохранители.

Установлено, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, а делали пытки над людьми.

Напомним, ранее полиция прекратила деятельность наркосиндиката, что действовал на территории трех областей.