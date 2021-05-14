На Черниговщине из-за разлива реки четыре села остались без переправы
Речь идет о паромной переправе между пгт Сосница и населенными пунктами Сосницкой ТО
Речь идет о паромной переправе между пгт Сосница и населенными пунктами Сосницкой ТО
В Сосницком районе Черниговщины из-за весеннего разлива реки Десна четыре села остались без паромного сообщения с центром общины.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В результате разлива г. Десна приостановлено функционирование паромной переправы между пгт Сосница и населенными пунктами Сосницкой ТО (селами Пекарей, Кнуты, Костырев, Синютин) Корюковского района", - говорится в сообщении.
Сообщение с названными селами осуществляется через Новгород-Северский район (теперь это - Коропская ТО).
Напомним, в Чернигове школы и детсады вернулись к полноценной работе.
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