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17 мая 2021, 13:30 965

В метро Киева из-за падения пассажира на колею остановлено движение поездов

17 мая 2021, 13:30 965
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Речь идет о станции "Арсенальная"
Речь идет о станции "Арсенальная"
Фото из открытых источников
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В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

"Движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

На входной двери станции метро висит вывеска:"Станция закрыта по причинам попадания человека на колею".

В пресс-службе отметили, что об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в метро Киева произошла стрельба из-за пассажира без маски.

Украина метро Киев поезд авария

 
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