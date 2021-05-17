В метро Киева из-за падения пассажира на колею остановлено движение поездов

Речь идет о станции "Арсенальная"

Речь идет о станции "Арсенальная"

Фото из открытых источников

В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

"Движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

На входной двери станции метро висит вывеска:"Станция закрыта по причинам попадания человека на колею".

В пресс-службе отметили, что об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в метро Киева произошла стрельба из-за пассажира без маски.