В метро Киева из-за падения пассажира на колею остановлено движение поездов
Речь идет о станции "Арсенальная"
Речь идет о станции "Арсенальная"
В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
"Движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в пресс-службе метрополитена.
На входной двери станции метро висит вывеска:"Станция закрыта по причинам попадания человека на колею".
В пресс-службе отметили, что об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что в метро Киева произошла стрельба из-за пассажира без маски.
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