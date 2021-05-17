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17 мая 2021, 14:49 402

На Полтавщине капитально отремонтируют 200-метровый мост через реку Псел

17 мая 2021, 14:49 402
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Мост возвели в 1984 году и с тех пор ни разу его не обновляли
Мост возвели в 1984 году и с тех пор ни разу его не обновляли
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Возле села Барановка Шишацкой общины на автодороге Р-42 Лубны – Опошня капитально отремонтируют 200-метровый мост через реку Псел. Работы выполняют в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

Как сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, мост возвели в 1984 году и с тех пор ни разу его не обновляли, пишет RegioNews.

Сейчас устроен временный объезд для передвижения транспорта. Началось бетонирование проезжей части к временному мосту, происходит монтаж пролетного строения и плит перекрытия моста, устройство опор из трубчатых свай.

Напомним, в прошлом году на Полтавщине отремонтировали и построили 337 километров государственных и местных дорог. Это почти втрое больше, чем в 2019-м.

Украина Полтава Олег Синегубов президент большая стройка

 
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