В Украине к 30-й годовщине Независимости планируют разработать новый закон о гимне и флаге
В Украине готовится новый законопроект о государственных символах. Его планируют разработать к 30-й годовщине Независимости.
Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, пишет RegioNews.
"Закон огосударственных символах готовится. Я думаю, что в ближайшее время будут новости по нему. Он будет содержать определенную кодификацию существующих постановлений о гимне, флаге, законе о гимне”, - сказал Корниенко.
Он выразил надежду, что соответствующий закон будет принят к 30-й годовщине Независимости Украины.
Напомним, 26 января Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме. Впоследствии глава ВР Дмитрий Разумков заявлял, что первый референдум в Украине может состояться не ранее 2022 года.