08:59  17 мая
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
09:42  17 мая
Непогода в Украине: обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях
08:11  17 мая
На Донбассе за сутки зафиксировали 15 нарушений: оккупанты били из всех видов вооружений
UA | RU
UA | RU
17 мая 2021, 15:54 37

В Украине к 30-й годовщине Независимости планируют разработать новый закон о гимне и флаге

17 мая 2021, 15:54 37
Читайте також українською мовою
Он будет содержать определенную кодификацию существующих постановлений о гимне и флаге
Он будет содержать определенную кодификацию существующих постановлений о гимне и флаге
Facebook
Читайте також
українською мовою

В Украине готовится новый законопроект о государственных символах. Его планируют разработать к 30-й годовщине Независимости.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, пишет RegioNews.

"Закон огосударственных символах готовится. Я думаю, что в ближайшее время будут новости по нему. Он будет содержать определенную кодификацию существующих постановлений о гимне, флаге, законе о гимне”, - сказал Корниенко.

Он выразил надежду, что соответствующий закон будет принят к 30-й годовщине Независимости Украины.

Напомним, 26 января Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме. Впоследствии глава ВР Дмитрий Разумков заявлял, что первый референдум в Украине может состояться не ранее 2022 года.

Украина закон Слуга народа Александр Корниенко День независимости

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram