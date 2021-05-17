В Украине к 30-й годовщине Независимости планируют разработать новый закон о гимне и флаге

Он будет содержать определенную кодификацию существующих постановлений о гимне и флаге

Он будет содержать определенную кодификацию существующих постановлений о гимне и флаге

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В Украине готовится новый законопроект о государственных символах. Его планируют разработать к 30-й годовщине Независимости.

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