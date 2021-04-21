В Украине хотят провести национальную инвентаризацию лесов

В последний раз учет лесового фонда проводился десять лет назад

В последний раз учет лесового фонда проводился десять лет назад

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров во время заседания 21 апреля принял постановление "Об утверждении Порядка проведения национальной инвентаризации лесов и внесении изменения в приложение к Положению о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных".

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, в последний раз государственный учет лесов проводился в 1996-м и 2011-м годах.

Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки количественных и качественных показателей состояния и динамики лесов в государстве, их ресурсного потенциала", - написал Мокан.

Он добавил, что инвентаризация позволит обеспечить органы государственной власти и общество статистически обоснованной информации для нужд государственного управления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, международной отчетности о лесах.

Также эта информация будет обнародована в форме открытых данных.

Напомним, Рада повысила штрафы для поджигателей травы и лесов до 20 тысяч. В Украине значительно повысили штрафы за уничтожение или повреждение окружающей среды.