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21 апреля 2021, 16:29 3

В Украине хотят провести национальную инвентаризацию лесов

21 апреля 2021, 16:29 3
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В последний раз учет лесового фонда проводился десять лет назад
В последний раз учет лесового фонда проводился десять лет назад
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров во время заседания 21 апреля принял постановление "Об утверждении Порядка проведения национальной инвентаризации лесов и внесении изменения в приложение к Положению о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных".

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, в последний раз государственный учет лесов проводился в 1996-м и 2011-м годах.

Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки количественных и качественных показателей состояния и динамики лесов в государстве, их ресурсного потенциала", - написал Мокан.

Он добавил, что инвентаризация позволит обеспечить органы государственной власти и общество статистически обоснованной информации для нужд государственного управления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, международной отчетности о лесах.

Также эта информация будет обнародована в форме открытых данных.

Напомним, Рада повысила штрафы для поджигателей травы и лесов до 20 тысяч. В Украине значительно повысили штрафы за уничтожение или повреждение окружающей среды.

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