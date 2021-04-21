В Україні хочуть провести національну інвентаризацію лісів

Востаннє облік лісового фонду проводився десять років тому

Востаннє облік лісового фонду проводився десять років тому

Фото: із відкритих джерел

Кабінет Міністрів під час засідання 21 квітня ухвалив постанову "Про затвердження Порядку проведення національної інвентаризації лісів та внесення зміни у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних".

Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

За його словами, востаннє державний облік лісів проводився в 1996-му та 2011-му роках.

Наразі актуальної інформації про ліси України немає. При цьому процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки кількісних та якісних показників стану і динаміки лісів у державі, їх ресурсного потенціалу”, - написав Мокан.

Він додав, що інвентаризація дозволить забезпечити органи державної влади та суспільство статистично обґрунтованою інформацією для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

Також ця інформація буде оприлюднена у формі відкритих даних.

Нагадаємо, Рада підвищила штрафи для паліїв трави і лісів до 20 тисяч. В Україні значно підвищили штрафи за знищення або пошкодження навколишнього середовища.