НАПК разрешили самостоятельно утверждать бюджет

НАПК должен в трехнедельный срок после принятия государственного бюджета подавать утвержденные документы в Министерство финансов

НАПК должен в трехнедельный срок после принятия государственного бюджета подавать утвержденные документы в Министерство финансов

Фото: Сайт КМУ

Как пишет RegioNews, соответствующее решение было принято 21 апреля на заседании правительства.

Кабмин постановил, что НАПК самостоятельно утверждает смету, планы ассигнований, предоставления кредитов из общего фонда госбюджета, планы спецфонда и штатное расписание и в трехнедельный срок после принятия государственного бюджета подает утвержденные документы в Министерство финансов.

Также Кабмин исключил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из перечня заказчиков, для которых проведение закупок через централизованную закупочную организацию "Профессиональные закупки" является обязательным.

Кроме того, Кабмин исключил НАПК из перечня заказчиков, которые обязаны проводить тендеры и закупки по рамочным соглашениям через ГП "Украинские специальные системы".

Напомним, ранее в НАПК объяснили, почему в этом году чиновники подали меньше деклараций.