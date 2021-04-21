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21 апреля 2021, 14:35 184

"Укрзализныця" и районные администрации: Кабмин осуществил ряд назначений и увольнений

21 апреля 2021, 14:35 184
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На заседании не рассматривали кадровых вопросов на уровне областных администраций
На заседании не рассматривали кадровых вопросов на уровне областных администраций
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров Украины во время заседания 21 апреля поддержал ряд кадровых назначений и увольнений.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

В частности, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей члена правления АО "Укрзализныця" на Николая Иванинива.

На сегодняшнем заседании Кабмина в списке кадровых вопросов не было проектов решений относительно назначений или увольнений в центральных органах исполнительной власти, или согласований на уровне ОГА", - написал Моканн.

Он рассказал, что правительство проголосовало за увольнение пяти председателей районных государственных администраций и назначение одного председателя РГА в Херсонской области.

В связи с реорганизацией РГА в области уволили:

  • Неделька Андрея Николаевича с должности главы Белозерской РГА;
  • Холодаря Евгения Александровича от должности главы Великолепетиской РГА;
  • Ларченко Евгения Анатольевича от должности председателя Верхнерогачицкой РГА;
  • Перетятько Сергея Григорьевича с должности главы Каховской РГА;
  • Галицкого Владимира Петровича с должности председателя Чаплынской РГА.

Также Кабмин назначил Наталью Стадник главой Каховской
районной государственной администрации Херсонской области.

Напомним, Кабмин принял ряд кадровых решений: согласованные топ-чиновники в Киеве и на Закарпатье.

Кабмин назначение кадры Укрзализныця заседание РГА

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