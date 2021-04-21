"Укрзализныця" и районные администрации: Кабмин осуществил ряд назначений и увольнений
Кабинет Министров Украины во время заседания 21 апреля поддержал ряд кадровых назначений и увольнений.
Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
В частности, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей члена правления АО "Укрзализныця" на Николая Иванинива.
На сегодняшнем заседании Кабмина в списке кадровых вопросов не было проектов решений относительно назначений или увольнений в центральных органах исполнительной власти, или согласований на уровне ОГА", - написал Моканн.
Он рассказал, что правительство проголосовало за увольнение пяти председателей районных государственных администраций и назначение одного председателя РГА в Херсонской области.
В связи с реорганизацией РГА в области уволили:
- Неделька Андрея Николаевича с должности главы Белозерской РГА;
- Холодаря Евгения Александровича от должности главы Великолепетиской РГА;
- Ларченко Евгения Анатольевича от должности председателя Верхнерогачицкой РГА;
- Перетятько Сергея Григорьевича с должности главы Каховской РГА;
- Галицкого Владимира Петровича с должности председателя Чаплынской РГА.
Также Кабмин назначил Наталью Стадник главой Каховской
районной государственной администрации Херсонской области.
Напомним, Кабмин принял ряд кадровых решений: согласованные топ-чиновники в Киеве и на Закарпатье.